Ростех выделил 8 млрд рублей на резерв двигателей для самолетов SSJ-100

Москва, 24 декабря. Государственная корпорация Ростех выделила 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для лайнера SSJ-100. Об этом рассказал заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов.

Он отметил, что Ростех выделил средства на создание нужного резерва двигателей SaM-146, которые производит совместное предприятие «Объединенной двигателестроительной корпорации» и фирмы PowerJet. По его словам, суммарно инвестиции составили примерно 8 млрд рублей, передает ТАСС.

«Это [инвестиции] необходимо, чтобы в случае недостатков, которые проявляются в первое время, иметь возможность быстро менять двигатели», — объяснил Леликов.

В ноябре «Ведомости» сообщали, что российские самолеты SSJ-100 имеют маленький налет из-за неполадок с двигателями, а также из-за дефицита и длительного срока поставок компонентов и запчастей при поломках.

Леликов также обратил внимание на то, что ресурсные испытания двигателя, которые проводятся на предприятии, всегда отличаются от действительной эксплуатации. Поэтому то, что после определенного налета проявляются некоторые конструктивные недостатки является нормальным.