Андри Раджоэлина лидирует во втором туре выборов в Мадагаскаре

Антананариву, 24 декабря. Предварительный подсчет голосов второго тура президентских выборов в Мадагаскаре говорит о победе кандидата Андри Раджоэлины. По данным Национальной независимой избирательной комиссии (CENI), обработаны более 90% бюллетеней.

За Андри Раджоэлину проголосовали 55,09% избирателей, чьи голоса уже обработаны комиссией. За конкурента Раджоэлины, Марка Равалуманану, свои голоса отдали 44,91% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет более 430 тысяч голосов.

Как пишет Tribune, CENI готова подтвердить победу Раджоэлины на выборах. Избирательная комиссия объявит предварительные результаты дня голосования в ближайшее время. Пресс-конференция должна состояться в Аларобии.

Напомним, второй тур выборов президента Мадагаскара состоялся 19 декабря. Как сообщали в МИД РФ, международные и местные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

В гонке за место президента страны участвовали экс-руководитель Высокой переходной администрации Мадагаскара Андри Раджоэлина и бывший президент страны Марк Равалуманана. Первый тур президентских выборов в Мадагаскаре прошел в ноябре.