Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Андри Раджоэлина лидирует во втором туре выборов в Мадагаскаре

55
0 Оставить комментарий

Андри Раджоэлина лидирует во втором туре выборов в Мадагаскаре

Антананариву, 24 декабря. Предварительный подсчет голосов  второго тура президентских выборов в Мадагаскаре говорит о победе кандидата Андри Раджоэлины. По данным Национальной независимой избирательной комиссии (CENI), обработаны более 90% бюллетеней.

За Андри Раджоэлину проголосовали 55,09% избирателей, чьи голоса уже обработаны комиссией. За конкурента Раджоэлины, Марка Равалуманану, свои голоса отдали 44,91% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет более 430 тысяч голосов.

Как пишет Tribune, CENI готова подтвердить победу Раджоэлины на выборах. Избирательная комиссия объявит предварительные результаты дня голосования в ближайшее время. Пресс-конференция должна состояться в Аларобии.

Напомним, второй тур выборов президента Мадагаскара состоялся 19 декабря. Как сообщали в МИД РФ, международные и местные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

В гонке за место президента страны участвовали экс-руководитель Высокой переходной администрации Мадагаскара Андри Раджоэлина и бывший президент страны Марк Равалуманана. Первый тур президентских выборов в Мадагаскаре прошел в ноябре.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.