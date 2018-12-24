«Самые честные выборы». Часть 18. «Кому должен — всем прощаю»: кто отдает миллионы за контроль над миллиардами

Я долгие годы преподаю журналистику и PR — и всегда советую студентам для «полного погружения» смотреть так называемое профессиональное кино. Аналогично и с политикой.

И коль скоро я активно тружусь на ниве американистики, последую этому примеру: посоветую вам шикарный сериал «Босс» 2011–2012 годов. Увы, всего два сезона; продлевать его телеканал Starz не стал, хотя и анонсировал возможность создания полнометражного фильма.

Герой Келси Грэммера в нем (он был, кстати, удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале) — могущественный мэр Чикаго Том Кейн. Много лет он железной рукой правит третьей по размеру агломерацией США — и вдруг узнает, что болен неизлечимым нейродегенеративным заболеванием под названием «деменция с тельцами Леви». Это не мешает ему выстраивать кампанию по выборам губернатора штата Иллинойс, двигая удобного ему человека (ну а что — три четверти избирателей штата являются избирателями Кейна, он фактически решает судьбу губернатора).

Почему я вдруг вспомнил о Чикаго?

Во-первых, семь лет сенатором Иллинойса (в региональном Конгрессе), а затем три года сенатором от Иллинойса в Конгрессе США был Барак Обама, 44-й президент США.

Во-вторых, свой второй срок на посту мэра города заканчивает один из ближайших сподвижников Обамы — Рам Эмануэль, два года до избрания проработавший главой администрации Белого дома при своем друге. О нем пару недобрых слов я сказал в предыдущей серии нашего политического эпоса.

Итак, правая рука Барака Обамы. Блестящий администратор, с которого надо брать пример? Витрина демократии?

По идее, Чикаго должен был стать неким пилотным проектом — показать, как здорово может наладиться жизнь в большом городе при правлении демократов, в противовес политике республиканца Дональда Трампа.

«Делать плохие вещи хорошо» — это был один из девизов экранного мэра в сериале. Но даже с этим не справился Эмануэль.

Первое. В этом году Чикаго оказался на первом месте по количеству убийств среди городов США (544 зарегистрированных убийства на 1 декабря 2018 года по сравнению с 642 убийствами за 2017 год; в общей сложности за 2018 год в Чикаго зарегистрированы 2312 перестрелок. — Прим. ФАН).

Что интересно, в Чикаго действуют строжайшие правила приобретения огнестрельного оружия. Здесь, например, крайне сложно получить лицензию на хранение и ношение даже обычных пистолетов; полуавтоматические винтовки попросту запрещены. Если верить заверениям либеральной общественности, именно это должно было свести на нет убийства с применением оружия. Однако на деле ситуация получается совсем иная.

Второе. Чикаго находится на грани дефолта. Долги мэрии в прошлом году оценивались в более чем 20 млрд долларов — это примерно 7,5 тысяч долларов на каждого жителя. Но ведь и это не все. Есть еще и пенсионные долги городских властей, которые считаются отдельно — и на текущий момент превышают 32 млрд долларов.

Денег на выплаты нет. Налоги не повысить — они и так одни из самых высоких в Штатах. Занять — нереально, у городских долгов преддефолтный показатель.

Штат помощь тоже не окажет: у Иллинойса невыплаченных долгов — на сумму порядка 250 млрд долларов. Тоже «демократическое наследство»: республиканец Брюс Раунер трудится губернатором лишь с января 2015 года. До него с 2003 года тут правили демократы — и так ударно, что в 2011 году экс-губернатор Род Благоевич получил 14 лет тюрьмы за попытку продать сенатское кресло «из-под Барака Обамы» (то есть его освободившееся место сенатора после избрания Обамы президентом).

Если говорить объективно: губернатор-республиканец за четыре года проблемы штата решить не смог — и уходит, поскольку с треском проиграл в ноябре выборы миллиардеру-демократу Джею Би Прицкеру (54,5% голосов против 38,8%; разрыв — почти 700 тысяч голосов в штате с населением 12,8 миллионов).

С другой стороны, буду объективен, все дело в деньгах, причем бешеных: в течение двух лет Притцкер пожертвовал на нужды собственной избирательной кампании 171,5 млн долларов (Раунер — в четыре раза меньше). Причем эти бесчисленные миллионы демократ тратил не как у нас — на ремонт подъездов, спортивные площадки или раздачу продуктовых наборов — а строго на оплату непрерывной предвыборной рекламы по телевидению и в Интернете. Главными целями его кампании были нападки на Раунера и повышение узнаваемости имени Притцкера в штате, где он никогда не занимал выборной должности.

Молодец, теперь займет; церемония инаугурации 43-го губернатора штата Иллинойс состоится в январе. Притцкер возьмет под свой контроль огромное правительство штата и возьмет под свой контроль сразу 7,5 млрд долларов неоплаченных счетов.

В такие минуты у меня возникает риторический вопрос: зачем все эти люди рвутся во власть?

Однако вернемся в Чикаго, где ситуация, в общем-то, аховая. И что при всем этом делает уходящий мэр? Правильно, пытается оставить по себе хорошую память.

Именно поэтому с его подачи было объявлено, что в скором времени Чикаго станет первым городом Америки, правительство которого попытается реализовать на муниципальном уровне идею о безусловном базовом доходе (UBI) населения, то есть начнет просто раздавать деньги. Ну а что: люди начнут их тратить, экономика — расти и т. д. Это не я такой бред пишу, а специально обученные люди из окружения товарища Эмануэля.

Как это будет происходить на практике? Руководство Чикаго для начала собирается отобрать 1000 семей из бедных районов города, которые станут ежемесячно получать около 500 долларов из муниципального бюджета. В случае успеха выборку получателей пособия предполагается расширить до 10 000 семей. То есть начнем с полумиллиона долларов в месяц — а закончим на отметке в 5 млн!

Зачем же выбрасываются на ветер такие средства? Цель, увы, для большинства жителей Чикаго вполне очевидна: реализация программы базового дохода для Эмануэля является шансом покинуть свой пост на позитивной волне, так, чтобы его наследие вспоминали именно в таком контексте.

Конечно, «правая рука Обамы» не хочет остаться в памяти людей политиком, который довел Чикаго до дефолта. Гораздо лучше войти в историю человеком, который впервые реализовал программу базового дохода в крупном городе Америки.

И плевать, что денег на подобный пир в бюджете нет; отменять то все это придется мэру новому — вот пусть он в глазах простых людей выглядит кровопийцей и буржуем. При том что он, скорее всего, будет демократом (последний республиканец перестал быть мэром Чикаго еще в 1931 году).

Ну а что поделаешь: такие вот предвыборные технологии в «стране победившей демократии».

Читайте предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 17: В бой идут одни старики, «ослы» и неврастеники

«Самые честные выборы». Часть 16: Джо Байден, или «Китайский сервиз» для уставшего дедушки

«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами

«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты