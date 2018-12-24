Родственники погибших в шахте в Соликамске начали опознание тел

Пермь, 24 декабря. Прибывшие на место чрезвычайного происшествия в Соликамске родственники погибших в шахте начали опознание тел. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как пишет РИА Новости, процедура опознания тел началась в воскресенье, 23 декабря, и продолжается до сих пор.

Напомним, инцидент произошел в субботу. При производстве работ огонь разгорелся на строящемся стволе №4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий». Шахта была задымлена. Из нее самостоятельно смогли выбраться восемь человек, девять человек остались под землей на глубине 364 метров. Связь с работниками была потеряна.

Спасательная операция длилась 20 часов, было предпринято восемь попыток пробраться к заблокированным людям. Однако выжить никому не удалось. Подготовка мероприятий по подъему тел на поверхность после их обнаружения заняло шесть часов, еще столько же времени потребовалось спасателям, чтобы поднять погибших на поверхность.