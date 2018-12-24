Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за повышения НДС в России

Москва, 24 декабря. Российские сотовые операторы предупредили клиентов о росте тарифов, связанном с повышением НДС в стране. «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» уже оповестили клиентов об изменениях, которые вступят в силу уже с 2019 года.

По информации оператора «Вымпелком», тарифы и стоимость услуг с 1 января увеличатся на коэффициент 1,017. В компании пояснили, что таким образом выполняют свои обязательства в соответствии с требованиями федерального закона по изменению ставки НДС.

Как пишет «ФедералПресс», клиенты «Мегафона» ощутят изменения чуть позже — с 9 января. Оператор Tele2 также оповестил своих клиентов об изменениях, однако точная дата их вступления в силу при этом не была названа, сообщает «Ъ».

В «Вымпелкоме» пояснили, что, в первую очередь, изменится стоимость корпоративных тарифов. В Tele2 добавили, что стоимость более 40% тарифов не изменится с Нового года.

Напомним, с 1 января 2019 года НДС в стране вырастет на 20%. В правительстве РФ рассчитывают, что повышение налога позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет.