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Экономика

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере цифровой экономики

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Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере цифровой экономики

Ханой, 24 декабря. Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Государственной думой России и Национальным собранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики.

Об этом рассказал спикер российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Володин напомнил, что цифровизация экономики вбирает в себя все больше сфер жизни человека. Спикер уточнил, что эта тема могла бы стать стержневой в рамках работы совместной комиссии.

Кроме того, политик рассказал, что законодательство в этой сфере только формируется. По его словам, парламенты двух стран могли бы вместе решать задачи построения цифровой экономики, обмениваясь опытом. Он призвал принять активное участие в работе российских и вьетнамских политиков.

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере цифровой экономики

Автор: Алия Садыкова
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