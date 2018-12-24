Не из любви к Киеву: эксперт назвал сверзадачу США, оказывающих давление на «Северный поток — 2»

Вашингтон, 24 декабря. Навязывая Германии свою позицию по «Северному потоку — 2», а также пытаясь заставить приобретать американский СПГ, Штаты хотят не только занять европейский рынок газа, но и ослабить немецкую экономику.

Как ранее заявлял экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, давление американских властей на «Северный поток — 2» объясняется всего лишь энергетическими интересами Вашингтона на европейском рынке.

При этом Шредер решительно подчеркивал, что Вашингтон это делает вовсе «не из любви к Киеву». Бывший канцлер отмечал, что Вашингтону нельзя влиять на Берлин, а также решать за Германию, с кем вести предпринимательскую деятельность.

«Шредер делает акцент на важном моменте — на том, что США замахиваются шире, чем просто на «Северный поток — 2» — они хотят решать за другие страны: с кем им можно вести торговлю», — объясняет Оленченко.

Эксперт напомнил, что немецкая экономика ориентирована на экспорт в другие страны, отказ от контактов с которыми приведет к сужению возможностей экономики Берлина.

Специалист также выразил уверенность в том, что Германии необходимо систематически озвучивать свою позицию по тому же «Северному потоку — 2», поскольку это важный инструмент политики, пишет «Экономика сегодня».

«Американцы отслеживают и учитывают реакцию Европы — это очевидно. Надо понимать алгоритм американской политики — там всегда присутствуют сверхзадача и просто задача. Сверхзадача — не дать реализовать проект газопровода «Северный поток — 2», — подчеркнул он.

При этом Оленченко указал на то, что просто задача — это формирование в Польше хаба для своего СПГ и дальнейшего распределения голубого топлива.