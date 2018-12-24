Волкер призвал Россию сделать «жест доброй воли» в отношении украинских моряков

Вашингтон, 24 декабря. Специальный представитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что задержанных за нарушение российской границы украинских моряков освободят до Рождества.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1». Отмечается, что Волкер назвал освобождение украинцев в Рождеству вероятным. Кроме того, он призвал Москву сделать это как жест доброй воли. Волкер добавил, что Россия должна быть обеспокоена тем, «чтобы не усугубить ситуацию».

Напомним, три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу России. Они прошли через временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направились к Керченскому проливу. На законные требования российских пограничников украинские корабли не реагировали. В результате Россия задержала экипажи кораблей. Возбуждено уголовное дело.