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Глава Роскомнадзора оценил перспективы отключения России от Интернета

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Глава Роскомнадзора оценил перспективы отключения России от Интернета

Москва, 24 декабря. Российскому сегменту Интернета не грозит отключение от глобальной Сети, однако необходимо быть готовыми к развитию нескольких сценариев. Об этом рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, отключение от Сети может случиться не только по чьей-либо «злой воле», но и в силу объективных причин: например, в случае чрезвычайной ситуации. Именно поэтому Жаров настаивает на необходимости законодательной и организационной подготовки к возможному отключению российского сегмента Интернета от глобальной Сети.

«Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки», — сказал Жаров в интервью ТАСС.

Как пишет «Царьград», Жаров также отметил, что во время техногенных катастроф и стихийных бедствий возникают перебои в работе связи в некоторых регионах. Государство должно быть готово к тому, чтобы обеспечить доступ граждан к связи и Сети в кратчайшие сроки при возникновении ЧС.

Напомним, внесенный в Госдуму законопроект предполагает создание системы мониторинга связи общего пользования для отработки подобных сценариев. Жаров также отметил, что в стране должна быть создана информационная система, в которую войдут доменные имена, относящиеся к РФ.

Автор: Регина Пак
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