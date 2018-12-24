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Нового Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером

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Нового Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером

Лондон, 24 декабря. Британский актер Доминик Уэст предложил сыграть нового Джеймса Бонда женщине-трансгендеру.

Как отметил 49-летний артист, с данной ролью отлично справится Ханна Граф, которая является трансгендером и высокопоставленным офицером в Королевской армии Британии.

Свою инициативу Уэст при этом назвал «отличной», пишет «ФедералПресс».

«Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом», — отметил артист.

Ранее сообщалось, что в Великобритании решить проблему дефицита военных кадров пытаются решить с помощью привлечения лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Кроме того, по неподтвержденной информации, шотландский актер Ричард Мэдден, известный по телевизионному сериалу «Телохранитель» и роли Робба Старка в знаменитой «Игре престолов», может занять место Дэниэла Крейга в саге про агента 007.

Автор: Андрей Крылов
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