Иностранные фонды вывели из России рекордную сумму денег в 2018 году

Москва, 24 декабря. Международные инвесторы вывели из российских фондов в 2018 году более одного миллиарда долларов. Как пишет издание «Коммерсант», эта сумма является рекордной за последние пять лет. Кроме того, это один из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Издание добавило, что за последние три недели отток денег инвесторов из фондов, ориентированных на рынок в РФ, составил 330 миллионов долларов. При этом приток инвестиций в размере более полумиллиарда долларов был зафиксирован в январе 2018 года. Весной иностранцы начали выводить свои деньги. Из российских фондов было выведено 700 миллионов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выработать критерии привлечения частных инвестиций в нацпроекты.

«Правительству Российской Федерации: выработать критерии привлечения частных инвестиций в национальные проекты, предусмотренные указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Глава государства поручил Кабмину представить доклад до 31 декабря текущего года.