Доротея Вирер назвала «безумными» российских любителей биатлона

Прага, 24 декабря. Чемпионка мира по биатлону, итальянская спортсменка Доротея Вирер в эфире «Матч ТВ» рассказала о популярности среди российских фанатов.

По словам 28-летней итальянки, ей пишет огромное число болельщиков со всего мира, однако самыми «безумными» спортсменка назвала российских любителей биатлона. Вирер рассказала, что российские фанаты зовут ее замуж, невзирая на то, что она уже состоит в счастливом браке.

В настоящее время итальянка лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону. После этапа в чешском Нове-Место биатлонистка имеет в своем активе 381 балл.

Вирер является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете — в Сочи и Пхенчхане.