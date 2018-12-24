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Трамп рассказал об обещании Эрдогана искоренить остатки ИГ в Сирии

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Трамп возложил на Эрдогана обязанность искоренения ИГ в Сирии

Вашингтон, 24 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что искоренит остатки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, турецкий лидер «отчетливо дал понять», что искоренит оставшиеся ячейки ИГИЛ1 в Сирийской Арабской Республике. При этом Трамп назвал коллегу из Анкары «человеком, который может это сделать». Он напомнил, что Турция находится по соседству с Сирией.  

Трамп написал, что американские войска возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Пентагона рассказали о том, как министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе войск США из Сирии. Позже стало известно, что Мэттис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом.

Трамп возложил на Эрдогана обязанность искоренения ИГ в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алия Садыкова
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