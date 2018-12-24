Ученые раскрыли одну из главных загадок Стоунхенджа

Солсбери, 24 декабря. Британские специалисты узнали предназначение фолктонских барабанов — древних каменных цилиндров, чей возраст составляет порядка 4,6 тыс. лет. По словам археологов, племена, жившие на севере современной Англии, использовали их как измерительные инструменты для формирования мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Отмечается, что цилиндры, покрытые глубокой резьбой, были обнаружены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с того времени систематически изучались.

Впрочем, лишь на сегодняшний день исследователи смогли определить цель и значение этих артефактах. Эксперты измерили длину окружности каждого барабана и установили, что, если семь раз закрутить веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина составит 3,22 метра. Идентичное число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или 10 раз самый маленький.

Как отмечают эксперты, цилиндры могли быть полезны при создании в Стоунхендже трилитов — сооружений из трех камней, один из которых лежит на двух других. Люди того времени отмеряли необходимую длину, обматывая веревки вокруг барабанов.

На сегодняшний день ученые полагают, что все это делалось приблизительно, без измерительных приборов.