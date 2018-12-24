Стало известно, сколько российских двигателей РД-180 и РД-181 было поставлено США

Москва, 24 декабря. Российское НПО Энергомаш с конца 1990-х годов отправило в США 130 двигателей РД-180 и РД-181 для американских ракет-носителей. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, 93 двигателя уже были использованы американской стороной в космических запусках

Как пишет РИА Новости, в США поставлены 113 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5 и 17 двигателей РД-181 для ракеты Antares.

Источник добавил, что на сегодняшний день выполнены 85 полетов с использованием РД-180. Данный двигатель используется на ракетах первой ступени ракеты Atlas-5. Кроме того, были произведены восемь запусков РД-181, применяющегося в количестве двух штук на первой ступени ракеты Antares.

Кроме того, в 2018 году американским компаниям были отправлены 11 единиц РД-180 и пять двигателей РД-181.