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Володин заявил, что парламенты РФ и Вьетнама поддержат согласованные проекты

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Володин заявил, что парламенты РФ и Вьетнама поддержат согласованные проекты

Москва, 24 декабря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, достигнутых на высшем уровне.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что встречи руководителей двух государств «придают динамику отношениям России и Вьетнама». Володин рассказал о глубоких корнях отношений Москвы и Ханоя.

Он призвал сохранить «историю, которая является объединительной». Кроме того, спикер российского парламента считает, что на основе опыта стороны должны сделать все для укрепления дружбы и сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул важность культурного обмена и продвижения туризма. Нгуен Суан Фук поблагодарил Россию за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам.

Володин заявил, что парламенты РФ и Вьетнама поддержат согласованные проекты

Автор: Алия Садыкова
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