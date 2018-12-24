Подразделения ВВО ликвидировали «террористов» в Приамурье

Благовещенск, 24 декабря. Подразделения антитеррора объединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений отразили атаку условных террористов на объекты мотосрелкового соединения и военный городок. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В гарнизонах дислоцированной в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приамурье общевойсковой армии ВВО прошли проверки. В учениях было задействовано более 50 единиц военной техники и около тысячи военнослужащих.

Согласно легенде, террористы изучали систему охраны воинской части в течение нескольких дней и попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт к штабу соединения.

«Грамотные действия суточного наряда привели к тому, что условные террористы были остановлены и заблокированы в помещении КПП», — отмечает пресс-служба округа.

По тревоге были подняты группы противодействия терроризму, которые приблизились к зданию КПП под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 и провели штурм.

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