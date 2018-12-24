Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших рабочих из шахты в Соликамске Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших рабочих из шахты предприятия «Уралкалий» в Соликамске. В МЧС заявили, что останки отправят в отделение судебной экспертизы в Соликамске. Напомним, из-за строительства ствола рудника №4 горнорудной шахты произошел пожар. Восемь из семнадцати рабочих успели подняться на поверхность, спасти оставшихся не удалось. Возбуждено уголовное дело, расследование взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Пермском крае объявлен траур.

Бойцы ВСУ под предлогом «военного положения» заселились в пансионат на границе Украины и Крыма и разгромили его Очередная волна беспредела в вооруженных рядах. Бойцы ВСУ разгромили пансионат, который находится на границе Украины и Крыма. Военнослужащие заселились на базу отдыха в самом конце ноября и заявили, что будут проживать в пансионате на основании введенного, в том числе и в Херсонской области, военного положения. Через несколько дней из пансионата исчезли ценные вещи и техника, стекла оказались разбитыми. Служивые на вопрос, в чем же заключается смысл их нахождения на базе отдыха, ответили, что это «военная тайна».

Дочерняя компания «Нафтогаза» подсчитала размер убытков от снижения тарифов на транзит газа В дочернем предприятии «Нафтогаза» подсчитали размер убытков Украины от снижения тарифов на транзит газа. В будущем году дефицит средств составит 22 млрд гривен, то есть около 800 млн долларов. Эти данные содержаться в официальном докладе компании. Причин образования дефицита средств несколько: это — ограничение закупок газа, занижение и уменьшение на четверть расходов на оплату труда. Кроме того, национальная комиссия на 10 миллиардов гривен урезала средства предприятия, предназначенные для капитальных инвестиций.