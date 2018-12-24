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8:34 24 Декабря 2018

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших рабочих из шахты в Соликамске

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших рабочих из шахты предприятия «Уралкалий» в Соликамске. В МЧС заявили, что останки отправят в отделение судебной экспертизы в Соликамске. Напомним, из-за строительства ствола рудника №4 горнорудной шахты произошел пожар. Восемь из семнадцати рабочих успели подняться на поверхность, спасти оставшихся не удалось. Возбуждено уголовное дело, расследование взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Пермском крае объявлен траур.

Бойцы ВСУ под предлогом «военного положения» заселились в пансионат на границе Украины и Крыма и разгромили его

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Очередная волна беспредела в вооруженных рядах. Бойцы ВСУ разгромили пансионат, который находится на границе Украины и Крыма. Военнослужащие заселились на базу отдыха в самом конце ноября и заявили, что будут проживать в пансионате на основании введенного, в том числе и в Херсонской области, военного положения. Через несколько дней из пансионата исчезли ценные вещи и техника, стекла оказались разбитыми. Служивые на вопрос, в чем же заключается смысл их нахождения на базе отдыха, ответили, что это «военная тайна».

Дочерняя компания «Нафтогаза» подсчитала размер убытков от снижения тарифов на транзит газа

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В дочернем предприятии «Нафтогаза» подсчитали размер убытков Украины от снижения тарифов на транзит газа. В будущем году дефицит средств составит 22 млрд гривен, то есть около 800 млн долларов. Эти данные содержаться в официальном докладе компании. Причин образования дефицита средств несколько: это — ограничение закупок газа, занижение и уменьшение на четверть расходов на оплату труда. Кроме того, национальная комиссия на 10 миллиардов гривен урезала средства предприятия, предназначенные для капитальных инвестиций. 

Тереза Мэй в рождественском послании заявила о «российском вторжении»

МэБойцы ВСУ разгромили пансионат на границе Украины и Крыма | 24 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тереза Мэй заявила, что вооруженные силы играют ключевую роль в защите британских территорий от «российского вторжения». Такое сообщение содержалось в ее рождественском послании. Глава британского правительства заявила, что в 2018 году при защите территориальных вод и воздушного пространства Великобритании «от российского вторжения» британские вооруженные силы уже были задействованы. Напомним, в российском министерстве обороны неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. 