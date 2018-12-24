Два вагона электрички сошли с рельсов на Кубани, есть пострадавшие

Краснодар, 24 декабря. Два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Кубани возле станции Навагинская, по предварительным данным, из-за селя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 06.30 по московскому времени в дежурную часть регионального МЧС поступило сообщение, что в Туапсинском районе возле железнодорожной станции Навагинская, по предварительной информации, из-за схода селя, случился сход двух вагонов электрички — в общей сложности четыре вагона.

В результате происшествия три человека попали в медицинское учреждение с переломами, добавили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.