Роскомнадзор опроверг информацию о получении 20 млрд рублей на разработку систем блокировки Telegram

Москва, 24 декабря. Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о расходовании 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram.

Об этом он рассказал ТАСС. По словам Жарова, ведомство не обращалось в министерство финансов «ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы». Жаров напомнил, что ранее в этом ведомство обвинило издание ВВС.

Кроме того, он рассказал, что ответственность за выполнение постановления правительства по идентификации пользователей мессенджеров будет контролироваься соглашениями мессенджеров с операторами связи. При этом Роскомнадзор будет проверять операторов на наличие и исполнение этих договоров.

Глава ведомства напомнил, что большая часть мессенджеров находится вне юрисдикции России, поэтому надо строить диалог с операторами связи.