Россияне рассказали, что ждут от 2019 года

Москва, 24 декабря. Больше половины россиян считают, что для них новый год будет лучше и спокойнее уходящего. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра».

Что наступающий год будет лучше уходящего надеются 50% респондентов. Уверенны в этом 8% опрошенных. По 17% участников опроса считают, что новый год будет не хуже уходящего и вовсе не ждут изменений. Ухудшения ожидают 5% респондентов, сообщают «Известия».

С надеждой в новый год смотря 64% респондентов, с неуверенностью — 14%, с тревогой — 20%.

О том, что для них и их семьи грядущий год будет спокойным, заявили 60% опрошенных. Напряженности в политической и экономической жизни страны ожидают 65% респондентов. Начала экономического кризиса в России ждут 57% опрошенных.