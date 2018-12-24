Глава Роскомнадзора объяснил, как заставить Google соблюдать законодательство РФ
Москва, 24 декабря. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров считает, что миллионные штрафы принудят компанию Google соблюдать нормы российского законодательства. Об этом он рассказал ТАСС. По словам главы ведомства, это также поможет подключению корпорации к Единому реестру запрещенной информации.
Он уточнил, что говорить о том, будут это просто большие по объему штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано.
Кроме того, Жаров добавил, что крупные штрафы стимулируют иностранные компании соблюдать российское законодательство.
Ранее сообщалось, что Google участвует в информационной войне против России. Google наблюдает очень небольшое количество взлома в отношении промежуточных выборов в США, заявил директор группы анализа внешних угроз компании Шейн Хантли.