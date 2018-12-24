Российских кадровиков перестанут штрафовать за ошибки в трудовых книжках

Москва, 24 декабря. Через год сотрудников кадровых служб в России могут перестать наказывать за ошибки в трудовых книжках. Как пишет газета «Известия», законопроект Минтруда предполагает, что работникам будет предъявлено предупреждение и то в случае неоднократных нарушений.

Отмечается, что сейчас сотрудник, ответственный за кадры, за подобные нарушения может быть дисквалифицирован на три года, а компания должна заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, пакет документов предусматривает введение электронных трудовых книжек. После введения электронных трудовых книжек за незначительные нарушения Трудового кодекса будут наказывать предупреждением.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о постепенном внедрении системы электронных трудовых книжек. Премьер отметил, что фирмы и предприятия начнут передавать в Пенсионный фонд (ПФР) необходимую информацию в онлайн-режиме с 1 января 2020 года.