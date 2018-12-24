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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную пиротехнику

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную пиротехнику

Москва, 24 декабря. Роспотребнадзор рассказал россиянам, как безопасно и правильно выбрать и приобрести пиротехнические средства к Новому году, к примеру, ведомство советует обращать внимание на состояние тары при покупке петард.

В ведомстве напоминают, что пиротехнику необходимо покупать в специализированных магазинах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и различных осадков.

На сайте ведомства отмечается, что реализация таких изделий категорически запрещается в магазинах, расположенных в жилых зданиях, уличных переходах и на вокзалах. Помимо этого, пиротехнику запрещено продавать гражданам, не достигшим 16-летнего возраста.

В Роспотребнадзоре также указывают, что все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи, должны пройти обязательную сертификацию, а значит, на каждом изделии должен быть лицензионный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Пиротехника, продолжают в ведомстве, должна иметь маркировку на русском языке с обозначением класса опасности.

Автор: Андрей Крылов
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