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Volkswagen выпустит электрокар-амфибию

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Volkswagen выпустит электрокар-амфибию

Берлин, 24 декабря. В автоконцерне Volkswagen заявили, что специалисты компании разрабатывают электромобиль, который внешне будет напоминать амфибию.

Новый автомобиль Type 7 представят в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Ожидается, что немецкий автопроизводитель выпустит электрокар лимитированным тиражом.

Обозначение Type 7 носили созданные Volkswagen в 40-х годах прошлого века военные автомобили-амфибии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в январе 2019 года Volkswagen собирается представить обновленную версию Passat для европейского рынка. Модель будут выпускать в вариантах седан и универсал. Рестайлинговый Volkswagen Passat получит дизельные двигатели и гибридную силовую установку.

Автор: Виталий Малясев
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