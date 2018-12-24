В России запретили свободную продажу ряда анаболиков

Москва, 24 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу российского правительства, в перечне значатся энестебол, эпитиостанол, а также роксиболон. Кроме того, запретили пропетандрол, меболазин.

Эти препараты являются модификациями лекарств, уже включенных в список. В ведомстве уточнили, что стероиды не запрещаются, а изымаются из свободного оборота.

Ранее сообщалось, что всплеск уголовных дел за прием стероидов произошел в Иваново. Препараты для ускоренного роста мышц стали покупать как в регионе, так и в целом по России все чаще, несмотря на то, что продажа стероидов и анаболитиков в стране запрещена. Стероиды покупают через Интернет и доставляют в Россию из Белоруссии, Казахстана и других стран, в которых их оборот разрешен.