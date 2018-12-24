ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР

Луганск, 24 декабря. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы сел Сокольники, Логвиново и Красный Яр. Киевские военные стреляли из минометов 102 и 82 калибров, автоматических станковых гранатометов АГС, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует режим «школьного» перемирия, который был введен из-за начала учебного года. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать Луганскую и Донецкую народные республики. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в 2014 году, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине.

За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.