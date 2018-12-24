Индонезия пообещала принять меры против австралийских СМИ «из-за ложных материалов»
Джакарта, 24 декабря. Дипломатическое ведомство Индонезии заявило, что примет все необходимые меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила Джакарту в применении химического оружия во время военной операции на востоке страны. Об этом передает информационное агентство Antara со ссылкой на заявление ведомства Индонезии.
Exclusive: Chemical weapons dropped on #Papua https://t.co/LZKCD9uPvk#Indonesia #chemicalweapons #westpapua pic.twitter.com/OfHDc1vrwf— ETAN (@etan009) December 21, 2018
Индонезийский МИД категорически отверг обвинения в использовании химического оружия и заявил, что материал корреспондентов под заголовком «Эксклюзив: химическое оружие использовано в Папуа», который был размещен в Сети в субботу, «не имеет доказательной базы» и «вводит общественность в заблуждение».
Как подчеркнули в министерстве, Индонезия является членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не обладает таким арсеналом.
Кроме того, в дипломатическом ведомстве заявили, что газета совершенно исказила масштаб вовлеченности индонезийской армии в операцию на востоке страны и подчеркнули, что она не была военной.
На данный момент в МИД страны не уточнили, какие конкретно меры власти намерены принять против издания.