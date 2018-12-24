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Индонезия пообещала принять меры против австралийских СМИ «из-за ложных материалов»

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Индонезия пообещала принять меры против австралийских СМИ «из-за ложных материалов»

Джакарта, 24 декабря. Дипломатическое ведомство Индонезии заявило, что примет все необходимые меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила Джакарту в применении химического оружия во время военной операции на востоке страны. Об этом передает информационное агентство Antara со ссылкой на заявление ведомства Индонезии. 

Индонезийский МИД категорически отверг обвинения в использовании химического оружия и заявил, что материал корреспондентов под заголовком «Эксклюзив: химическое оружие использовано в Папуа», который был размещен в Сети в субботу, «не имеет доказательной базы» и «вводит общественность в заблуждение».

Как подчеркнули в министерстве, Индонезия является членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не обладает таким арсеналом.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве заявили, что газета совершенно исказила масштаб вовлеченности индонезийской армии в операцию на востоке страны и подчеркнули, что она не была военной.

На данный момент в МИД страны не уточнили, какие конкретно меры власти намерены принять против издания.

Автор: Андрей Крылов
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