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Названы главные разочарования от Apple в 2018 году

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Названы главные разочарования от Apple в 2018 году

Москва, 24 декабря. Специалисты составили рейтинг разочарований от продукции компании Apple, вышедшей в 2018 году. Одной из причин, от которой поклонники техники «яблочной корпорации» не были в восторге, являются провальные презентации. Как пишет «Газета.ru», виной всему стали сливы информации, инсайдерские данные, из-за этого в день презентации Apple уже не смогла чем-то удивить публику.

Кроме того, большинство пользователей обвинили компанию в том, что iPhone XS является практически точной копией прошлогоднего iPhone X. Среди неприятных новостей стало прекращение производства iPhone 6S и iPhone SE.

Потребители заявили, что также недовольны подорожанием гаджетов. При этом они подчеркнули, что голосовой помощник Siri в 2018 году не получил обновления, тем самым отстав от ближайших конкурентов по функционалу.

Названы главные разочарования от Apple в 2018 году

Автор: Алия Садыкова
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