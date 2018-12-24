Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В ОПЕК оценили перспективы сокращения нефтедобычи

64
0 Оставить комментарий

В ОПЕК оценили перспективы сокращения нефтедобычи

Москва, 24 декабря. Страны ОПЕК+ могут при необходимости продлить срок действия сделки или увеличить объем снижения добычи нефти. Об этом заявил президент организации, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По словам аль-Мазруи, участники альянса тщательно изучили озвученное в декабре решение по сокращению добычи нефти, но не исключил возможности созыва нового внеочередного заседания ОПЕК.

«Если ситуация складывается так, что необходимо продлить на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше — мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению», — заявил Сухейль аль-Мазруи.

Президент организации отметил, что в действительности ОПЕК может перевыполнять условия сделки, так как в ряде стран происходит естественное снижение добычи нефти. Сухейль аль-Мазруи признал, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР превышают среднее значение за последние пять лет. Тем не менее, рынок должен сбалансироваться уже в первом квартале.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ведущий аналитик Amarkets Артем Деев предупредил о возможном снижении цены на нефть марки Brent до 50 долларов по итогам 2019 года «с потенциалом еще больших потерь».

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.