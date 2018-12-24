В ОПЕК оценили перспективы сокращения нефтедобычи

Москва, 24 декабря. Страны ОПЕК+ могут при необходимости продлить срок действия сделки или увеличить объем снижения добычи нефти. Об этом заявил президент организации, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По словам аль-Мазруи, участники альянса тщательно изучили озвученное в декабре решение по сокращению добычи нефти, но не исключил возможности созыва нового внеочередного заседания ОПЕК.

«Если ситуация складывается так, что необходимо продлить на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше — мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению», — заявил Сухейль аль-Мазруи.

Президент организации отметил, что в действительности ОПЕК может перевыполнять условия сделки, так как в ряде стран происходит естественное снижение добычи нефти. Сухейль аль-Мазруи признал, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР превышают среднее значение за последние пять лет. Тем не менее, рынок должен сбалансироваться уже в первом квартале.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ведущий аналитик Amarkets Артем Деев предупредил о возможном снижении цены на нефть марки Brent до 50 долларов по итогам 2019 года «с потенциалом еще больших потерь».