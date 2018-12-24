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Глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

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Глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Вашингтон, 24 декабря. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии.

Как передает Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона, пресс-секретарь подтвердила, что приказ о выводе войск из Сирийской Арабской Республики подписан.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 и выводе войск США из арабской республики.

Он уточнил, что борьба с террористами была их единственной целью. Вскоре после этого министр обороны ушел в отставку. Кроме того, он опубликовал письмо, в котором говорится о разногласиях с Трампом по многим вопросам, в частности это касается отношений с союзниками, Россией и Китаем.

Глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алия Садыкова
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