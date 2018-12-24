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Экономика

В России хотят ужесточить контроль за подарочными картами

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В России хотят ужесточить контроль за подарочными картами

Москва, 24 декабря. В России предложили регулировать продажу подарочных сертификатов. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг уже обратилась Национальная платежная ассоциация.

В ведомстве предложили начать регулировать оборот подарочных сертификатов в форме пластиковых карт. Специалисты добавили, что такие карты превратились в платежное средство, при помощи которого мошенники могут отмывать деньги.

Они привели в пример карты некоторых магазинов с возможностью многократного пополнения средств.

В качестве альтернативы эксперты предлагают приравнять подарочные сертификаты к банковскому продукту, но тогда для их выпуска продавцам придется объединяться с кредитными организациями.

В России хотят ужесточить контроль за подарочными картами

Автор: Алия Садыкова
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