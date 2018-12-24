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Число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 300

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Число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 300

Джакарта, 24 декабря. Число жертв обрушившегося на побережье Зондского пролива цунами выросло до 281. Об этом сообщает Straits Times.

По данным издания, в результате цунами пострадали 1016 человек, 281 человек погиб, еще 57 считаются пропавшими без вести.

В субботу в 21.27 по местному времени (17.27 по Москве) цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Гигантские волны разрушили сотни зданий.

По данным местных властей, цунами мог вызвать начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау подводный оползень.

Ранее Газета.ru сообщала, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате подземных толчков пострадавших и погибших зафиксировано не было.

Автор: Виктор Мальцев
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