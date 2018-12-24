Стали известны размеры убытков Украины от снижения тарифов на транзит газа

Киев, 24 декабря. В дочернем предприятии «Нафтогаза» подсчитали размер убытков Украины от снижения тарифов на транзит газа.

Как следует из официального пресс-релиза компании «Укртрансгаз», которая занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в будущем году дефицит средств составит 22 млрд гривен, или около 800 млн долларов.

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз», — говорится в сообщении.

Причин образования дефицита средств несколько: это — ограничение закупок газа, занижение закупочных цен на голубое топливо, снижение на четверть расходов на оплату труда.

Кроме того, национальная комиссия на 10 миллиардов гривен снизила предприятию размер средств для осуществления капитальных инвестиций, сообщают «Известия».