«Союз-2» установили на стартовой площадке «Восточного»

Москва, 24 декабря. На стартовой площадке космодрома «Восточный» установили ракету-носитель «Союз-2.1а», ее старт запланирован на 27 декабря.

Ракета должна вывести на орбиту 26 иностранных спутников, а также российские спутники дистанционного зондирования планеты «Канопус-В» №5 и №6.

Ранее источник сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту более двух десятков малых космических аппаратов США, Германии, Японии, Испании и Южно-Африканской Республики.

В конце ноября блок из трех военных спутников доставила на орбиту стартовавшая с космодрома Плесецк ракета «Рокот», сообщает газета «Известия». По данным издания, это был второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в текущем году, первый произошел в апреле.