Автомобиль с людьми провалился под лед в Приморье, погиб ребенок

Владивосток, 24 декабря. Легковой автомобиль провалился под лед в Приморском крае, в результате происшествия погиб ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, инцидент произошел накануне вечером на реке Раздольная — в провалившемся под лед легковом автомобиле находились пять человек.

По уточненным данным, самостоятельно выбраться из воды смогли четверо, однако пятый пассажир – по предварительным данным, семилетний мальчик выбраться не смог, сообщает Deita.ru.