Россиянам рассказали, как избежать похмелья утром 1 января

Москва, 24 декабря. Чтобы избежать похмелья 1 января, в новогоднюю ночь не следует смешивать алкогольные напитки, налегать на жирную пищу и совершать прогулки на морозе. Такие советы дала главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.

Шастина отметила, что самым простым будет «не пить совсем». Если этот совет не подходит, эксперт предлагает отказаться от алкоголя до новогоднего застолья, а за праздничным столом плотно поесть.

«До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — цитирует Шастину РИА Новости.

Врач советует не мешать алкогольные напитки и не разбавлять крепкий алкоголь газировкой. Также не стоит есть перед приемом алкоголя масло или жирную пищу, так как из-за этого произойдет сбой в работе ферментных систем и вырастет нагрузка на поджелудочную железу и печень. К резкому ухудшению состояния также может привести прогулка на холоде.

Кроме того, эксперт советует не соревноваться с участниками застолья в количестве выпитого, а на следующее утро запланировать активную прогулку на свежем воздухе.

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