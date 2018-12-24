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Сирия: юнармейцы передали детям из Хамы новогодние подарки

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Сирия: юнармейцы передали детям из Хамы новогодние подарки

Дамаск, 24 декабря. Активисты российского движения «Юнармия» передали детям из провинции Хама новогодние подарки.

Как рассказал журналистам директор департамента военно-патриотического воспитания организации Антон Кузнецов, более 600 наборов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями из России получат несовершеннолетние, проживающие в городе Скальбия.

«Юнармия» уже не в первый раз принимает участие в замечательной акции «Дети России — детям Сирии». В этот раз юнармейцы собрались в канун Нового года», — уточнил Антон Кузнецов.

К слову, благотворительный марафон, в рамках которого оказывается помощь сирийским детям, начался в «Юнармии» год назад. За это время было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч подарков, сообщает RT.

Автор: Константин Терехов
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