Сирия: юнармейцы передали детям из Хамы новогодние подарки

Дамаск, 24 декабря. Активисты российского движения «Юнармия» передали детям из провинции Хама новогодние подарки.

Как рассказал журналистам директор департамента военно-патриотического воспитания организации Антон Кузнецов, более 600 наборов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями из России получат несовершеннолетние, проживающие в городе Скальбия.

«Юнармия» уже не в первый раз принимает участие в замечательной акции «Дети России — детям Сирии». В этот раз юнармейцы собрались в канун Нового года», — уточнил Антон Кузнецов.

К слову, благотворительный марафон, в рамках которого оказывается помощь сирийским детям, начался в «Юнармии» год назад. За это время было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч подарков, сообщает RT.