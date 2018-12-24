На крючке МВФ: в Киеве заявили, что Украина может превратиться в страну-изгоя

Киев, 24 декабря. Финансовый аналитик Сергей Фурса рассказал, как Украина попала на «крючок» Международного валютного фонда и каким образом может стать государством-изгоем.

Своими мыслями на тему эксперт поделился в эфире украинского телеканала «24», добавив, что выполнение всех требований финансовой организации нужно, прежде всего, самому Киеву.

«Международный валютный фонд не переживает, заплатит Украина ему или не заплатит. Просто потому, что не заплатить вы не можете», — заявил финансовый аналитик в телевизионном эфире.

Как считает Фурса, любой должник может не выполнить свои финансовые обязательства перед какими-то другими организациями, отказаться платить давшим в долг соседям – такой фокус пройдет со всеми, кроме МВФ.

«Вы не можете не заплатить Международному валютному фонду. Потому что тогда у вас наступает абсолютный экономический коллапс, и вы быстренько превращаетесь в страну «изгоя».Вы попадаете на «крючок» МВФ», — констатировал эксперт.

Кроме того, как пояснил эксперт, «позиция фонда может становиться все более жесткой, потому что чем больше вы сидите в должниках МВФ, чем безнадежные выглядит ваша попытка провести реформы, тем меньше весь остальной мир в вас верит».

«А значит - денег не даст уж точно. А значит — все ваши дороги ведут в МВФ. И кто бы ни победил на выборах в 2019 году, у него будет простой выбор – либо Международный валютный фонд, либо дефолт», — резюмировал Сергей Фурса.

Как напоминают «Известия», на днях Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе, в рамках которой Киеву было переведено 1,4 млрд долларов.