По примеру «Миротворца»: Times опубликовала список журналистов Sputnik UK

Лондон, 24 декабря. Британская газета Times опубликовала фотографии журналистов эдинбургского бюро Sputnik и призвала члена парламента Шотландии Алекса Коул-Хэмилтона отобрать активы издания в Великобритании.

Отвечающий за вопросы здравоохранения Либерально-демократической партии депутат обвинил эдинбургское отделение агентства Sputnik в ведении «информационной войны» против Соединенного Королевства.

По словам Коул-Хэмилтона, другие страны заняли в отношении активов российских граждан более жесткую позицию, чем Великобритания. Он призвал правительство пересмотреть этот вопрос. В частности, Коул-Хэмилтон предложил «захватить» активы агентства Sputnik и телеканала RT, остановив этим работу изданий.

Газета Times опубликовала фотографии восьми сотрудников Sputnik и назвала их должности. Подобным образом действует украинский сайт «Миротворец», который выкладывает в общий доступ личные данные сотрудников украинских и иностранных СМИ, включая их адреса.