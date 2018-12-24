Стихотворная битва: Шнуров и Собчак устроили перепалку в соцсетях

Москва, 24 декабря. Лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в заочную стихотворную перепалку с телеведущей Ксенией Собчак, звезды обменялись колкостями в соцсетях.

Шнуров опубликовал стихотворение, в котором с использованием нецензурной лексики прокомментировал слухи о вероятном расставании Ксении Собчак с супругом Максимом Виторганом. Исполнитель упрекнул ведущую в выносе подробностей личной жизни в публичное пространство и жалобах на излишние внимание.

«Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются», — написал Шнуров в соцсети Instagram.

Собчак ответила своим нецензурным комментарием, в котором критически отозвалась о тех, кто следит за ее личной жизнью слишком пристально.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — ответила Собчак на своей странице в Instagram.

Ранее Газета.ru сообщала, что на протяжении нескольких месяцев в Сети ходят слухи о возможном разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак.