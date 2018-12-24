Российские политики рассказали, как и где будут встречать Новый год

Москва, 24 декабря. Российские политики рассказали, как и где будут проводить новогоднюю ночь.

Как информируют «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин встретит наступление нового года по традиции с родными и близкими.

По словам председателя российского правительства Дмитрия Медведева, новый год начнется у него, как и у всех остальных россиян, с гимна Российской Федерации и праздничного обращения президента.

Встречать новый год в дороге будет председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который вместе с членами российской делегации проведет новогоднюю ночь в самолете, чтобы утром 1 января присутствовать на инаугурации президента Бразилии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что традиционно планирует новогодние праздники провести дома. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский вечером 31 декабря прогуляется по центру Москвы.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов на праздники хочет уехать со своей семьей на подмосковную базу отдыха, а главный «справедливоросс» Сергей Миронов рассказал, что в Новый год всегда старается быть дома, с родными.