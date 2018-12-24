Daily Mail: треть американцев планируют эмигрировать из США

Вашингтон, 24 декабря. Треть граждан США размышляет об эмиграции, среди причин отъезда почти половина из них назвала бегство от плохой или досадной ситуации в стране.

Специалисты опросили 877 граждан США, которые продолжают жить на территории страны. Треть респондентов заявили, что раздумывают о возможности эмигрировать в другую страну. Об этом со ссылкой на опрос специалистов Кентского университета и Университет Тафтса сообщает Daily Mail. Перевод материала публикует RT.

Среди причин эмиграции 90% назвали желание посмотреть мир. Уход на пенсию назвали вероятной причиной переезда в другую страну 51% заявивших о намерении эмигрировать респондентов, 49% объяснили желание уехать из США бегством от плохой или досадной ситуации в стране, 49% заявили о готовности переехать за рубеж ради работы.

Основываясь на собранных в 2014 году данных, исследователи отметили отсутствие прямой связи между желанием уехать и политическими взглядами респондентов. Одним из важных факторов, которые побуждают граждан США думать об эмиграции, авторы опроса назвали не «очень сильное» национальное самосознание. Также, по мнению исследователей, свою роль сыграло знакомство респондентов с американцами, которые уже жили за рубежом либо проходили военную службу в армии США.

Ранее министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен заявил о планах выдворять в Мексику добивающихся убежища мигрантов на время рассмотрения их иммиграционного дела, сообщает Газета.ru. Позже Верховный суд США отказал администрации президента в праве вводить ограничения на предоставление незаконным мигрантам убежища.