Эксперты рассказали, почему в салоне машины может плохо пахнуть

Москва, 24 декабря. Автомобильные эксперты рассказали, почему в салоне транспортного средства может плохо пахнуть.

Оказалось, среди основных причин появления странных запахов, которые не только сами по себе неприятны, но и небезопасны, эксперты выделили несколько — это запах бензина, антифриза, масла, а также сцепления или тормозов.

Запах бензина может говорить о том, что происходит утечка в топливной системе автомобиля, а когда пахнет маслом, то, вероятнее всего, подгорела смазка на раскаленных компонентах.

«В обоих случаях необходима диагностика автомобиля», — пишет издание «За рулем».

Запах сцепления может возникнуть во время пробуксовки колес, а вот сырость в салоне может быть связана с напольными ковриками. Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать систему кондиционирования и избавляться от мусора, сообщает «Газета.ru».