Hyundai объявила о старте продаж юбилейной версии кроссовера Creta
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Пекин, 24 декабря. В Поднебесной стартовали продажи юбилейной версии кроссовера Hyundai Creta.
Как пояснили в пресс-службе южнокорейского автомобильного производителя, в Китайской Народной Республике эта модель Hyundai продается в автосалонах под названием ix25.
При этом юбилейная версия Hyundai Creta предлагается покупателям с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым ДВС и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод для этой версии предлагается только передний.
Кроме прочего в салоне юбилейной модели находится информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным экраном. Новинку можно приобрести за 136,3 тысяч юаней (более 1,3 млн рублей), сообщает «Газета.ru».