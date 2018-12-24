Hyundai объявила о старте продаж юбилейной версии кроссовера Creta

Пекин, 24 декабря. В Поднебесной стартовали продажи юбилейной версии кроссовера Hyundai Creta.

Как пояснили в пресс-службе южнокорейского автомобильного производителя, в Китайской Народной Республике эта модель Hyundai продается в автосалонах под названием ix25.

При этом юбилейная версия Hyundai Creta предлагается покупателям с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым ДВС и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод для этой версии предлагается только передний.

Кроме прочего в салоне юбилейной модели находится информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным экраном. Новинку можно приобрести за 136,3 тысяч юаней (более 1,3 млн рублей), сообщает «Газета.ru».