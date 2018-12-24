В России хотят разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю

Москва, 24 декабря. Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю.

Заявление на тему распространила пресс-служба одного из авторов идеи — руководителя комитета нижней палаты российского парламента по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

«Проект предлагает дополнить существующий порядок и условия ОСАГО, предусмотрев возможность заключения договора обязательственного страхования, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя», — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению разработчиков документа, действующая редакция законодательства содержит рад изъянов, главный из которых — то, что владелец нескольких авто вынужден больше тратится на ОСАГО, сообщает «Газета.ru».