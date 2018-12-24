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В Германии арестовали 18-летнего сторонника ИГ

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В Германии арестовали 18-летнего сторонника ИГ

Берлин, 24 декабря. Немецкие правоохранительные органы арестовали 18-летнего жителя Гамбурга, которого подозревают в связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1. Об этом сообщает Welt.

Молодой человек публиковал призывы вступать в ИГ в социальных сетях и призывал к проявлению насилия в отношении сотрудников полиции. Во время обыска в его квартире изъяты улики, их изучают эксперты.

Ранее Газета.ru сообщала, что на флэш-карте устроившего стрельбу в Страсбурге Шерифа Шеката обнаружили видеозапись с признанием в верности ИГ. Мужчина 12 декабря открыл стрельбу рядом с рождественской ярмаркой. В результате нападения были ранены 13 человек, пять человек погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Виталий Малясев
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