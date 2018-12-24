Мэй упомянула «российское вторжение» в рождественском послании

Лондон, 24 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вооруженные силы играют ключевую роль в защите британских территориальных вод и воздушного пространства от «российского вторжения». Об этом глава британского правительства сообщила в рождественском послании к военнослужащим.

Мэй заявила, что в 2018 году при защите территориальных вод и воздушного пространства Великобритании «от российского вторжения» были задействованы британские вооруженные силы. Она выразила надежду, что британские военные продолжат противостоять вызовам в новом году.

«С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», — сказала Тереза Мэй.

В Минобороны России ранее неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. В посольстве России в Лондоне также отмечали, что ВМФ России строго придерживается установленного порядка прохождения военных кораблей через пролив Ла-Манш и не представляет для Великобритании угрозы.