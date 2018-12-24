Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Киев, 24 декабря. Боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвался на минном поле в Донбассе.

С заявлением на тему выступил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, добавив, что инцидент тщательно скрывается от руководства в ВСУ.

«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — рассказал подполковник.

Представитель Народной милиции ЛНР заявил, что подобные инциденты в ВСУ происходят регулярно, связав это с «ухудшающимся морально-психологическим состоянием» киевских силовиков, передает «Газета.ru».