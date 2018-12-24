В Белом доме рассказали о реакции Пентагона на решение о выводе войск из Сирии

Вашингтон, 24 декабря. Американское министерство обороны не одобрило решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

С заявлением на тему в эфире телеканала Fox News выступил исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, при этом добавив, что это решение не было поспешным.

«Это стало известно благодаря утечке из Минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, однако, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент работал над этим вопросом два года», — уточнил высокопоставленный чиновник.

При этом Малвэни не преминул добавить, что рядовые граждане Соединенных Штатов Америки поддерживают решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирийской Арабской Республики, сообщает RT.

Как напоминает «Газета.ru», президент США объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии в середине прошлой недели, мотивировав это тем, что победа над запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в САР одержана.

1 Организация запрещена на территории РФ.